Positano, titolari scioccati per la morte di Arturo: Rada Restaurant chiuso per lutto

Ancora un lutto ha colpito la Costiera Amalfitana, ancora una volta una giovanissima vita è stata spezzata. Arturo Aiello, seppur nativo di Vico Equense, era conosciutissimo in Costiera, in special modo a Positano, dove lavorava con grande diligenza e professionalità. Arturo, infatti, era un dipendente eccezionale del Rada Restaurant, il noto locale di via Grotte dell’Incanto.

Una notizia così sconvolgente che ha spinto i titolari del ristorante a chiudere questa sera, in segno di lutto. La notizia è di pochi minuti fa, ed è ufficiale. Un gesto che potrebbe sembrare quasi naturale, ma che invece significa tantissimo e che fa capire quanto lo staff del Rada sia sconvolto per ciò che è accaduto quest’oggi. Una volta appresa la notizia c’era anche grande incredulità: non è possibile andarsene così a 23 anni.

Arturo doveva lavorare oggi, come faceva quasi tutti i giorni. Ma questa volta i suoi colleghi non lo vedranno arrivare col suo sorriso e con la sua voglia di fare. Questa volta Arturo non varcherà la soglia del ristorante…