Positano, tra il traffico e caos anche i lavori dell’ANAS. Da poche ore a Positano ci sono seri problemi di viabilità, dovuti non solo all’enorme afflusso turistico, ma oggi anche a causa di alcuni lavori che svolgono gli operatori dell’ANAS per la ricostruzione di un muro, che provocano non poche difficoltà ai guidatori.

