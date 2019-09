Positano. Sparita la colonna di Piazza Amerigo Vespucci. Ma non è Samara. Ecco dove è finita

Positano, Costiera amalfitana. Sparita la colonna di Piazza Amerigo Vespucci, che faceva bella mostra di se davanti allo scalone dei Leoni, antico scambio con la statua di Flavio Gioia con Amalfi , di fronte alla Buca di Bacco.

Ma che fine ha fatto? E’ stata Samara? Intanto si tratta della base di un labrum (un lavandino antico romano), come specifica Giovanni Fucito

Questa base verrà esposta presso la Pinacoteca Comunale per l’inaugurazione della mostra “La Villa Romana di Positano – Storia di una scoperta archeologica e del suo Museo”.

Nella mostra, le tappe più significative della storia della Villa Romana saranno illustrate in pannelli suddivisi in “ieri, oggi e domani” per scoprire come i romani sapevano esaltare le peculiarità paesaggistiche, le stesse che oggi fanno da scenografia a spettacoli coreutici di altissimo livello.

Foto di copertina: Cristina D’aiello