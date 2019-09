Positano. Il sindaco Michele De Lucia ha accolto l’etoile russa Svetlana Zakharova

Positano. Il sindaco Michele De Lucia ha accolto oggi la stella mondiale delle due punte Svetlana Zakharova. L’etoile russa deve il suo amore per la danza alla madre che a 6 anni le fece frequentare la scuola di ballo a Lutsk in Ucraina e a 10 anni insistette perché entrasse alla Scuola Coreografica di Kiev, dove iniziò la sua formazione. E la madre aveva capito bene le potenzialità di Svetlana che oggi è una delle più grandi ballerine al mondo, un mix perfetto di leggerezza e luminosità che nascondono però una personalità molto forte. Nel 1995, dopo aver terminato i sei anni di corso alla Scuola di Kiev, vince il secondo premio al Concorso Internazionale per giovani ballerini di San Pietroburgo che la fa ammettere direttamente all’ultimo corso della prestigiosa Accademia di Ballo Vaganova di San Pietroburgo. Dopo un anno si diploma ed entra a far parte del Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, dove solo un anno dopo viene promossa prima ballerina. Dal 1997 al 2003, all’interno del Mariinskij, Svetlana danza la maggior parte dei ruoli principali del repertorio della compagnia, spaziando dai balletti classici ottocenteschi ai lavori moderni dell’ultimo Novecento. Dal 1999 è Étoile ospite delle maggiori compagnie di danza del mondo, tra cui l’American Ballet Theatre, il Ballet de l’Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, l’English National Ballet, il New York City Ballet, il New National Theatre Ballet di Tokyo.

credits Vito Fusco Photography