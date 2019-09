In costiera amalfitana la tanto temuta ed annunciata pioggia è arrivata all’improvviso, colpendo alla sprovvista i tanti bagnanti che fiduciosi nel cielo poco coperto e parzialmente soleggiato hanno deciso di scendere in spiaggia per regalarsi un bagno settembrino. E in effetti il tempo sembrava essere dalla loro parte e l’allerta meteo lanciata nelle scorse ore dava tutta l’idea di essere un falso allarme. Ma così non è stato ed il timido sole ha lasciato in un attimo il posto alle nuvole scure ed alla pioggia scatenando un fuggi fuggi dalle spiagge per cercare riparo. A Positano tantissimi i turisti che, all’arrivo della pioggia, hanno abbandonato di corsa ombrelloni e lettini per cercare riparo. Affollate la fermate degli autobus interni e della Sita per un rientro anticipato rispetto al previsto.

