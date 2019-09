Positano, si chiude “Incanto Acustico”: il grande Enzo Anastasio questa sera in concerto

Si conclude la speciale rassegna musicale “Incanto Acustico” a Positano. Grazie all’impegno del Comune e dell’associazione musicale Quattro Quarti, è stato riproposto questo evento musicale che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo nel borgo di Nocelle. Anche quest’anno saranno presenti tantissimi artisti promettenti, oltre ad altri già affermati: un modo questo di dare la possibilità ai più giovani di mettersi in luce in un palcoscenico così importante come quello di Positano.

Chiuderà l’evento il grande sassofonista Enzo Anastasio, questa sera alle ore 20,30 presso la Spiaggia Grande.

Il sassofonista e compositore partenopeo Enzo Anastasio eseguirà alcuni brani del suo primo album “Che Soddisfazione”, e presenterà il suo nuovo disco “Through The Sky”. Registrato negli USA ed in Italia, il disco è un ideale viaggio tra Napoli e gli Stati Uniti d’America, una passeggiata tra le vie delle due città fuse in una grazie ad un nuovo sound. Non a caso nel disco figurano alcuni dei migliori musicisti della scena internazionale: il batterista Gregg Bissonnette, il bassista Jimmy Earl ed il pianista/tastierista David Garfield. Nel disco figurano anche le voci di Cheryl Porter, Kalind Hayes e Kaita Kerr nella rilettura di For Your Love di Steve Wonder e la band di Anastasio.

Classe ’85, Anastasio suona il sax dall’età di 12 anni, inizia gli studi classici studiando con il M^ Andrea Pace presso il conservatorio “San Pietro a Majella”di Napoli; si diploma poi in sassofono con il M^ Luigi Cavallo presso il conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno dove consegue successivamente col massimo dei voti la laurea di II livello in Jazz.

Partecipa a numerosi seminari e master con sassofonisti famosi (Dave Liebman, Bob Mintzer, Paul Jeffrey, Jean-Yves Formeau, Maurizio Giammarco,Max Ionata) e successivamente studia improvvisazione con Umberto Muselli (sassofonista,pianista e compositore). Fondatore della band partenopea “Midi Funk” pubblica nel 2005 il suo primo cd “Finalmente Funky” che comprende tracce inedite composte da suo padre Matteo Anastasio,il cd vede la collaborazione di Franco Giacoia,Fredy Malfi,Lello Somma,Mario Simeoli.

Con la sua band partecipa a numerosi concorsi,rassegne ed eventi live in moltissimi club Italiani. Nel novembre 2015 presenta alla discografia nazionale il suo primo cd come solista dal titolo “Che Soddisfazione…(instrumental Pino Daniele)” che vede la presenza di molti musicisti di rilievo Internazionale (Eric Marienthal,Adam Rogers,Fabrizio Bosso,Ernesto Vitolo,Massimo Moriconi,Amedeo Ariano,Alfonso Deidda,Pierpaolo Bisogno e tanti altri). Dal 2010 insegna educazione musicale e strumento nelle scuole medie Salesiane di Caserta e Napoli (Vomero),nel 2016/17 è anche docente di sassofono al liceo musicale “Gatto” di Agropoli.