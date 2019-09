Positano sconvolta per la morte del 23enne di Ticciano in un incidente stradale. Il ragazzo lavorava al Rada Restaurant

La comunità di Positano è profondamente addolorata e sconvolta dalla tragica notizia arrivata pochi minuti fa dell’incidente stradale avvenuto a Vico Equense nel quale ha perso la vita il 23enne Arturo Aiello. Il ragazzo era molto conosciuto e benvoluto nel paese della costiera amalfitana, dove lavorava come cameriere presso il Rada Restaurant. Anche il personale del noto locale è sotto shock per quanto accaduto ad Arturo e sembra impossibile pensare di non poter vedere più il suo sorriso. In queste situazioni ogni parola risulterebbe superflua, ma noi di Positanonews ci stringiamo con affetto e partecipazione al dolore della famiglia per questa tragedia che li ha colpiti.