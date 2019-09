Positano, Samba trova un portafoglio: restituito al legittimo proprietario

Stamane il giovane senegalese Samba, ormai celebre a Positano per la sua semplicità ed il suo sorriso, ha trovato un portafoglio in strada e si è rivolto immediatamente alle forze dell’ordine. I Carabinieri, dopo aver effettuato varie ricerche, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, un turista residente a Positano, e gli è stato restituito quanto perso. Ringraziamo Samba, che con la sua onestà è stato di esempio per Positano, ma anche per un mondo ormai sempre più sleale. Bravo Samba!