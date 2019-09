Positano, Costiera amalfitana . Si chiude “Positano è la Danza” con un grandissimo evento musicale imperdibile che da inizio al meraviglioso “Festival Barocco e.. ” Questa sera, giovedì 12 settembre, alle ore 21.00 sulla Spiaggia Grande si potrà assistere allo spettacolo “Le Stagioni” di Astor Piazzola con Daniela Cammarano (violino solista) e Gaetano Russo (clarinetto solista”. Con la partecipazione della “Nuova Orchestra Scarlatti” che suonerà le musiche di Vivaldi-Piazzolla). Un incanto musicale , questo evento col patrocinio del Comune di Positano , nell’incanto meraviglioso della Città Verticale sono la luna piena. Un mese di settembre fantastico sia per gli eventi, che per il clima e la qualità questo per la cittadina della Costa d’ Amalfi.

Negli eventi il programma completo del bellissimo “Festival Barocco e..”