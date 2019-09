Positano. Pugno duro della Polizia Municipale contro l’alta velocità delle moto, fioccano le multe

Positano. E’ purtroppo tristemente risaputo che la maggior parte degli incidente che si verificano sulla SS 163 Amalfitana sono causati dai motocicli che percorrono il tratto stradale a velocità molto elevate, rappresentando un pericolo non solo per il guidatore della moto stessa ma anche per gli automobilisti e gli altri ciclomotori. Ad invogliare all’alta velocità a volte è soltanto il desiderio di sfidare la legge e di provare il brivido del proibito, ma ci si dimentica troppo facilmente di non essere su un circuito ma su una strada percorsa ogni giorno da tantissimi altri mezzi, caratterizzata da una pericolosità elevata dovuta alle tante curve ed alla conseguente scarsa visibilità. Questo primo giorno di settembre la Polizia Municipale di Positano è scesa in campo con postazioni di blocco nel centro abitato effettuando controlli a tappeto proprio sulle moto che eccedono il limite di velocità consentito. Tantissime le sanzioni amministrative comminate con decurtazione di cinque punti dalla patente. Ci auguriamo che questo possa costituire un deterrente per i centauri andando ad aumentare la sicurezza sulle nostre strade.