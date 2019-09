Positano, costiera amalfitana. A seguito dei ripetuti episodi avvenuti nei giorni scorsi di caduta pietre dal costone roccioso sulla Strada Statale 163 Amalfitana in località Tordigliano, ricadente nel comune di Vico Equense, continuano i sopralluoghi dell’Anas per verificare la situazione ed assicurarsi che non ci siano pericoli per automobilisti e motociclisti che ogni giorno transitano lungo l’arteria. Al momento si continua a passare.