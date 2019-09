Positano, costiera amalfitana. Interessante la presentazione del libro “Dove cadono le rondini” della scrittrice Annamaria Gargiulo, nota non solo in costiera amalfitana e penisola sorrentina, ma anche a livello nazionale. Il libro è una raccolta di racconti scritti anche per rispondere ad alcune emergenze contemporanee anche attraverso la narrazione di storie del passato.