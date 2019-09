Positano, possibile infarto a un tassista. Soccorso da un collega. Questo pomeriggio al Canneto un tassista ha avuto un improvviso malore, forse un infarto. Un collega lo ha subito soccorso portandolo in ospedale a Sorrento. L’attesa dell’ambulanza del 118 e la prospettiva di arrivare al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per poi essere trasferito a Salerno gli ha fatto pensare bene di correre prima a Sorrento per cercare eventualmente di salvare.