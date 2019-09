Positano, passaggio di Remmese. Daniele Esposito: bilancio del comune in positivo, ora bisogna indirizzare risorse per il recupero

Positano, Costiera Amalfitana. Si torna a parlare del passaggio pubblico di Remmese, dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Daniele Esposito dell’Associazione Macchia Mediterranea, ha pubblicato su Facebook un post, in seguito alle richieste di delucidazioni da parte dei cittadini, sui futuri risvolti di questa vicenda:

“A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha concluso la vicenda del passaggio pubblico per Remmese a favore della Cittadinanza che chiedeva la legittimità di tale diritto e il suo ripristino. Abbiamo ricevuto diverse domande dai cittadini che chiedevano come si sarebbe comportato ora il Comune.

Per tanto pubblichiamo quanto espresso dal Comune a seguito della Petizione dalla Ass. Macchia Mediterranea presentatagli e in cui si assume l’impegno a soddisfare, qualora l’esito della sentenza del Consiglio di Stato fosse stata in linea con quella precedente espressa dal TAR. Come di fatto poi è accaduto.

E visto il bilancio positivo delle casse Comunali. Ed anche le sue maggiori entrate oggi ottenute con la Tassa di soggiorno, che possono essere facilmente indirizzate al recupero di un bene d’interesse pubblico e di tale bellezza paesaggistica ed importanza storica – culturale.

E anche della disponibilità dei privati che oggi possiedono parti del passaggio a cederle al Comune.

Non si vedono grosse difficoltà che possano impedire al Comune di procedere immediatamente all’acquisizione di tale strada e dare inizio al suo ripristino così da renderla ufficialmente percorribile già per l’inizio della prossima primavera.”