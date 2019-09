Positano, motoraduno in spiaggia illegale. Centauri tutti multati. E’ costato caro il motoraduno sulla spiaggia della perla della Costiera amalfitana ad una ventina di motociclisti scesi incuranti del divieto di accesso in area pedonale. I centauri sono scesi dall’accesso al depuratore per poi farsi dei bei selfie sulla spiaggia e ritornare sulla SS163 verso Amalfi e poi Salerno. A casa arriverà la classica “sfogliatella” firmata polizia municipale di Positano per il divieto infranto.