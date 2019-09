Positano, motociclisti in spiaggia senza autorizzazione: la foto diventa virale

Da pochi minuti sono in sosta numerosi motociclisti sulla spiaggia di Positano, dov’è strettamente vietato circolare senza autorizzazione. Una foto che ha suscitato qualche malumore tra i residenti e i passanti: come prevedibile, i centauri non sono passati inosservati non solo per lo spazio che hanno occupato, ma anche per il rumore forte dei motori. Si parla di decine di moto. Sinceramente non sappiamo come possano essere giunti fino alla spiaggia, completamente indisturbati…

Sono centinaia e centinaia i motociclisti e gli appassionati di moto che ogni giorno percorrono le strade della Penisola per giungere poi in Costiera Amalfitana. D’altronde, si parla di un territori di una bellezza unica che in moto si apprezza anche di più. I motociclisti attraversano la Divina attirati dalle sue strade a picco sul mare e il suo fascino.

Il “tour” in moto più gettonato solitamente è quello che vede la partenza da Pompei. Nella maggior parte dei casi i centauri imboccano la SS 145, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense e, proseguendo per Montechiaro e Sant’Agnello, fino alla bellissima Sorrento. Da qui, solitamente, si muovono o per Massa Lubrense, oppure appunto per la Costiera Amalfitana: non pochi si dirigono prima alla riserva naturale della Valle delle Ferriere, attraversando una strada che è completamente a picco sul mare, passando poi per Praiano, Conca dei Marini e giungere poi ad Amalfi. Tappa poi a Ravello e Vietri sul Mare.