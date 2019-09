Positano: Michael Abram Schultz annuncia la sua presenza

Michael Abram Schultz è un produttore musicale e cantautore americano. I suoi successi più importanti fino ad oggi includono la produzione del debutto di Jeremih e il secondo album, inclusi i successi multi-platino “Birthday Sex”, “Down on Me” e “Don’t Tell ‘Em”, così come il successo del platino ” Replay “di Zendaya. Riceve anche varie nomination ai Grammy, per il suo lavoro sull’album di Kelly Clarkson.