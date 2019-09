Positano. Luigi ed Erika hanno pronunciato il loro sì, auguri per la nuova vita insieme

Positano. Luigi Collina ed Erika Lucibello hanno pronunciato il loro sì ai piedi dell’altare della Chiesa Madre, sotto gli occhi benedicenti della Mamma di Positano. Con loro anche la piccola Matilde, nata pochi mesi dal loro amore. A celebrare le nozze Don Giulio alla presenza dei parenti e di tanti amici in una giornata dal clima caldo e dal cielo sereno. E, dopo il rito religioso, i festeggiamenti al Rada Restaurant sulla Spiaggia Grande. Auguriamo ai novelli sposi tanta felicità e che la loro vita insieme sia sempre bella e e serena come in questo giorno speciale.