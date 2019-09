Positano, ecco l’attrice americana Robin Thede

L’estate è ormai ufficialmente terminata ma la Costiera Amalfitana continua ad essere una meta preferita per tanti turisti, tra questi tantissimi vip internazionali. Sta girando in città, in questi giorni, la bellissima attrice statunitense Robin Thede, nota principalmente per ruoli comici. La stessa Robin ha pubblicato alcune foto e storie su Instagram che la ritraggono a Positano, affascinata dalle bellezze della perla della Divina e impegnata a preparare della pasta fresca. “Sono in Italia e sono felice”, ha detto.

Oltre a fare l’attrice, Robin è una scrittrice di livello. Cresciuta in Iowa, ha anche lavorato come corrispondente di intrattenimento, conduttrice e giornalista radiofonica. Nel 2015 è diventata la prima donna afro-americana a essere l’autrice di un talk show (The Nightly Show con Larry Wilmore).

Ha frequentato la Northwestern University di Evanston, nell’Illinois, guadagnandosi una laurea in giornalismo radiotelevisivo e studi afroamericani. Dopo il college, Robin ha studiato improvvisazione, sketch e commedie alla Second City di Chicago. È la creatrice, produttrice esecutiva e star di “A Black Lady Sketch Show” (HBO). In precedenza, ha creato, prodotto e ospitato l’acclamato spettacolo a tarda notte, “The Rundown with Robin Thede” (BET).

Robin è stata anche sceneggiatrice del Queen Latifah Show (2013) e ha scritto la sitcom di Kevin Hart “Real Husbands of Hollywood” (2013). È stata una scrittrice / performer nella serie comica di sketch “In The Flow With Affion Crockett” (FOX) ed è apparsa in dozzine di programmi TV e film, tra cui Difficult People, Key & Peele, A Haunted House, e altro ancora. Apparirà nel prossimo thriller “Bad Hair” dello scrittore / regista Justin Simien.

Le recenti apparizioni televisive di Thede includono ruoli in Key & Peele (Comedy Central), Hot In Cleveland (TV Land), Chocolate News (Comedy Central), Kath & Kim (NBC), Worst Week (CBS) e All of Us (UPN). Era una serie regolare della serie web originale BET Buppies con Tatyana Ali.

Inoltre, Robin ha creato diversi video di successo, tra cui “Shit Black Guys Say” (diventato virale con 2,5 milioni di visualizzazioni su YouTube), “Every Little Step” con Wayne Brady, Bobby Brown e Mike Tyson (Funny or Die.com), e “For Stuffed Colored Girls” (Funny or Die.com). Può anche essere vista in Elite Delta Force 3 in “The Real Housewives of Civil Rights” (Canale YouTube Funny or Die.com/EDF3).