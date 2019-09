Positano, ecco la XXVIII Festa del Pesce, con Jodi Phillis ed i Sonacore

Positano, sulla spiaggia di Fornillo ecco la XXVIII Festa del Pesce, con Jodi Phillis ed i Sonacore : sentiamo dalla ‘viva voce virtuale’ di Paolo Marrone :

PROGRAMMA XXVIII FESTA DEL PESCE POSITANO 28.09.2019

Buonasera a tutti gli amici della festa, mancano ormai circa due settimane a questo evento tanto atteso e molti di voi ci chiedono di sapere qualcosa di più sul programma di questa XXVIII edizione. La macchina organizzativa è in pieno movimento ed è con grande soddisfazione che possiamo dire che il gruppo di volontari che lavora per rendere questo evento molteplice e ripetibile si allarga ogni giorno di più. Positano risponde alla grande e tutti vogliono dare una mano in nome di quella solidarietà che deve nascere prima tra di noi per poi contaminare gli altri. La spiaggia di Fornillo è la nostra Arcadia e per lei e con lei che tutto avviene. Qui la vedete ritratta in una foto degli anni ’40, con sullo sfondo la torre e il faraglione detto Mamma e figlio, prima di inabissarsi colpito da un siluro il 2 febbraio 1943. Oggi tutto è cambiato, ma questo incantevole angolo di mediterraneo conserva ancora molto del suo antico fascino ed è pronto a svelarvelo il prossimo 28 settembre. La festa avrà il solito prologo alle 17.00 a Positano centro dove il gruppo di musica popolare ” A Paranza do Tramuntano” vi accompagnerà tra canti e balli fino al molo della spiaggia grande, dove vi aspetterà un bicchiere di sangria prima dell’imbarco sulle navette che vi porteranno a Fornillo. Il colpo d’occhio, arrivando dal mare, vi toglierà il fiato. E’ l’unica occasione estiva in cui potrete vedere questa spiaggia illuminata a festa e completamente priva di sedie e ombrelloni. Il menu è tutto a base di pesce, nei vari stands potrete gustare Tubetti e totani, Pasta al profumo di alici, totani e patate, frittura di paranza e kebab di polpo a cui si aggiungono la granita di limone preparata con i veri agrumi della nostra costiera e il babà al limoncello. Intanto sul palco si alterneranno gli artisti, dalla cantante Australiana Jodi Phillis, che, di passaggio a Positano, ci farà ascoltare alcuni suoi brani tra i quali quello dedicato a Vali Myers, per poi proseguire con il ritmo popolare dei ” Sonacore” e concludere con la dance del DJ LILL8. La chiusura della festa sarà verso le 23.30 con i fuochi dalla torre, che da soli valgono il viaggio, Concludiamo con le parole di un signore di Benevento,che al marinaio della barca che gli chiedeva l’anno scorso cosa ne pensasse di questa festa, rispose semplicemente: ” Tutto questo non si può raccontare, bisogna viverlo”.

E non si può non notare che sulla poppa della barca nella foto siede il grande Pietro Pane, scomparso proprio ieri, a cui và tutto il nostro affetto .