Positano. Dopo la riunione di oggi la Strada Statale Amalfitana resta aperta nel tratto di Tordigliano

Positano. Dopo la riunione di oggi tra funzionari del Comune di Positano, Vico Equense e del personale ANAS a seguito delle ripetute cadute di pietre dal costone roccioso, in particolare nelle ore notturne, si temeva la chiusura dell’arteria vista la presenza sul luogo di new jersey in cemento. Ma, per il momento, il rischio di blocco della statale è scongiurato e la strada rimane aperta, anche se restano installate le transenne a segnalare il pericolo. Invitiamo sempre a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle ore più buie, a causa della scarsa visibilità e dell’assenza di segnaletica luminosa.