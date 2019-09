Positano la regina d’ Italia fra you tuber e attori: Ryan Trahan e Haley Palm, Sanaya Irani e Mohit Sehgal e Ruben Rua

Positano la regina d’ Italia fra you tuber e iattori: Ryan Trahan e Haley Palm, Sanaya Irani e Mohit Sehgal e Ruben Rua . Basta dare una scorsa ai social network e si possono copiare tante notizie, sopratutto dai profili instagram dove Ryan Trahan, che ha due milioni di iscritti al suo canale you tube, dagli USA è venuta con la sua fidanzata , che la segue nella passione , Haley Pham, qui di fronte alla Farmacia del dottor Carlo Montefusco verso il panoramicissimo Capitano.

Sanaya Irani, Gunjan in Miley Jab Hum Tum e Khushi in Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon? , e Mohit Sehgal, famosi attori indiana, ricordiamo che Bolliwood, come ha anticipato in esclusiva Positanonews, con foto e video che pubblicheremo, sta preparando un grande film che riguarda Positano, Amalfi e Ravello.

Ruben Rua , con la compagna Sofia Ribeiro, dal Portogallo al Sirenuse a Positano, è considerato uno degli uomini più belli dei paesi iberici, modello, comunicatore, attore. Sempre su instagram, basta andare sull’hastag Positano e si trovano altre decine di personaggi , ricordiamo che Positano è uno dei paesi più instagrammati d’ Italia