Positano sotto la pioggia, l’esplosione di colori dal molo del nostro Giuseppe Di Martino diventa virale

Positano, Costiera amalfitana. Una foto è cogliere il momento, ed è questo che è riuscito a fare Giuseppe Di Martino, fotografo collaboratore storico di Positanonews, che ha il merito di documentare momenti di vita quotidiana sia della cittadina della Costa d’ Amalfi sia della realtà carottese, a Piano di Sorrento , dove anche il nostro giornale online ha sede.

Il variegato popolo dei turisti che arrivano a Positano , mentre si imbarca per i traghetti per Salerno e Napoli , con tanto di ombrelli dai colori variopinti è sicuramente una delle più belle e virali riprese . Non a caso Peppe è un nostro punto di riferimento , per Positanonews, per tante manifestazioni, come la Festa del Pesce, e anche per la storia del paese per l’archivio delle foto di Raffaele Di Martino il Vep che sta curando con amore e professionalità