Positano, Costiera Amalfitana. Tutti fanno le pulizie di primavera, ma la Multiservice no! E’ da ieri, infatti, che la squadra positanese è all’opera per ripulire tutti i “rivi” in vista delle tempeste autunnali.

Dopo la pulizia del rivo di Fornullo, quest’oggi gli operai della Multiservice si sono messi a lavoro per pulire tutto il rivo dei Mulini, in vista dell’allerta meteo prevista per questi giorni.

di 9 Galleria fotografica Positano. La Multiservice pronta per le pulizie autunnali: dopo Fornillo si provvede con il rivo dei mulini









Un esempio per tutti i comuni della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. Un giusto impegno della forza lavoro per prevenire danni importanti.

Buon lavoro!