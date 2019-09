Positano. Con la Festa del Pesce Fornillo diventa la nostra Melpignano

Positano , Costiera amalfitana. Sulla spiaggia di Fornillo, fra le dieci più belle del mondo per Tripadvisor ( per noi la più bella, ndr ) la XXVIII Festa del Pesce sarà il trionfo della musica. Ed è la musica popolare a farla da padrona, come a Melpignano nel Salento a Positano sulla Costa d’ Amalfi, a Fornillo, dove ancora le antiche tradizioni sopravvivono, si vive l’atmosfera della nostra musica Folk di ataviche radici.

Positanonews nelle sue postazioni in tutti gli stabilimenti balneari sta seguendo sui propri social network da due settimane, tutti i giorni, questa bellissima manifestazione, come fa da 15 anni, anche collaborando personalmente, col direttore Michele Cinque, che è stato fra gli organizzatori delle passate edizioni con Solaria , che con Luigi Collina ha ideato il logo, e il fotografo Giuseppe Di Martino , apprezzato pilastro della nostra testata con le sue immagini riprese ovunque .

Ora da alcuni anni è Paolo Marrone, con la famiglia Esposito e altri amici a sacrificarsi e impegnarsi per la Festa , sia personalmente, che con le parole e la musica, ci illustra questo ultimo aspetto fondamentale di questo evento, ed è la musica che rende ancora più speciale questa festa .

Musica e festa del pesce, un legame indissolubile che ha portato in tutti questi anni a salire sul palco del mare tanti gruppi ognuno diverso, ognuno disperso dentro il proprio sound. Un’unico imperativo, coinvolgere e travolgere, liberando nell’aria tutta la potenza della propria creatività tra tradizione e innovazione. E’ la musica popolare ad essere protagonista, perchè nessun genere musicale è più adatto di questo a trascinare le piazze o meglio le spiagge, come nel nostro caso.