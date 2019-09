Positano è la Danza. Questa sera si esibiranno le giovani ballerine positanesi dirette da Alessandra Ginevra

Positano. Questa sera, all’interno della manifestazione “Positano è la Danza”, salirà sul palco l’A.S.D. Centro Studi Positano Danza diretto da Alessandra Ginevra con lo spettacolo “Partenope”. La positanese Alessandra Ginevra porta avanti da tempo l’unica scuola di danza della cittadina della costiera amalfitana e lo fa con professionalità ma soprattutto con amore. E per lo spettacolo di questa sera le giovani danzatrici positanesei, promesse delle due punte, si sono preparate tantissimo con sacrifici ed impegno sapendo di calcare il palco che ha visto esibirsi i più grandi nomi della danza mondiale. E noi siamo sicuri che saranno all’altezza e dimostreranno la loro bravura. Ma non lasciamole sole e facciamo sentire loro tutto il nostro affetto. L’appuntamento è, quindi, alle 20.30 sulla Spiaggia Grande per una serata tutta positanese.