Positano. Iole Celebrant ai Galli ha unito in matrimonio Enrico Iacuzio e Rasha Al Zuhair. Scopriamo “La celebrante di matrimoni”

Positano, Costiera amalfitana. Sul matrimonio da favola sull’isola de I Galli si sa quasi tutto grazie ai social network che hanno reso pubblico , sopratutto su instagram, questo grande e bellissimo momento fra l’imprenditore originario della provincia di Salerno Enrico Iacuzio e Rasha Al Zuhair c’è anche un retroscena tutto da scoprire.

Fra le tante figure professionali ad alto livello, per eventi d’eccellenza, c’è anche una figura che non tutti conoscono: la celebrante di matrimoni. A unire in nozze i due Iole Celebrant, al secolo Iolanda Palomba . Dire che Iole Celebrant sia unica è dire poco, quello che è capace di fare è da romanzo, ed infatti ha organizzato anche un libro con un cinese, ci siamo incrociati qualche volta , ma non abbiamo mai approfondito, lei è davvero un personaggio di carattere internazionale, una professionista impeccabile ed infaticabile.

Tanti sono stati i partecipanti che anche ieri, dopo i festeggiamenti del matrimonio, hanno vissuto in pieno anche il white party post matrimonio che si è concluso con una cena tra amici da Chez Black.

Grande emozione negli occhi dei due novelli sposi Enrico Iacuzio, noto imprenditore salernitano, e Rasha Al Zuhair.

Tra gli invitati tanti tra i più importanti influencer ed imprenditori italiani.

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Nicola Langelli e tanti altri hanno postato storie e foto di questo magico matrimonio, repostate anche dal profilo personale di Enrico.

Organizzazione perfetta quella del matrimonio sull’isola di Giovanni Russo, staff del Sorrento Palace e delle sue strutture, ma non si sa molto, i matrimonio blindato , ci hanno pensato i social network a renderlo pubblico ovunque e dovunque e a chiunque .

Ci incuriosisce la celebrante, una donna straordinaria che è riuscita a fare di un lavoro un’arte, la celebrante, chi unisce e da felicità e gioia, Yin e Yang, il sole e la luna, due metà del cielo che si uniscono e lei che celebra questi momenti unici ed indelebili nei cuori.

Iole non è una persona qualunque. Ma chi è la celebrante di matrimoni?

Sono anni di importanti cambiamenti, i nostri. Anche il concetto di matrimonio ha iniziato un ineluttabile processo di trasformazione. Se prima le nozze erano celebrate in una chiesa, da un prete unendo in matrimonio un uomo ed una donna… beh oggi le cose sono alquanto diverse. Semanticamente la parola “matrimonio” non riporta più a questo concetto sì ancora vivo, ma con numerose sfaccettature e nuance. In questo poliedrico universo wedding di nuova generazione solo chi è davvero al passo con i tempi può sopravvivere! Solo chi conosce a pieno le coppie, i nuovi riti, il concetto di Destination Wedding resta a galla… il resto è fuffa! Solo affidandovi a Iole Celebrant e alla sua Planning Sorrento riuscirete a capire davvero come un matrimonio moderno non abbia barriere né di sesso, età, idioma, razza, religione… Conosciamo Iolanda Palomba aka Iole Celebrant!

Iole come è stato questo matrimonio a I Galli?

“Davvero emozionante – dice in esclusiva a Positanonews – , ho visto l’emozione negli occhi degli sposi e non solo Anche amici e parenti si sono emozionati e a fine cerimonia si sono complimentati”

Un matrimonio da favola

“È stata davvero una favola…momenti indimenticabili ”

Ma come è nata questa idea di diventare celebrante di matrimoni?

“Dopo aver lavorato per svariati anni come event manager presso il Grand hotel excelsior Vittoria di Sorrento ho deciso di aprire una mia agenzia di organizzazione eventi e matrimoni soprattutto per stranieri in quanto sono laureata in lingua giapponese e inglese e parlo anche tedesco e francese .Celebro da tanti anni .Riti civili e simbolici .A giugno ho celebrato per una coppia italiana presso il Maschio Angioino a Napoli al posto del sindaco De Magistris”

Dove fai i tuoi matrimoni ? Fai anche altro?

“Il mio plus è di essere wedding planner e wedding Celebrant dunque posso occuparmi dell’intero evento dell’allestimento location, decorazioni floreali, set up cerimonia, ecc. Poi mi occupo di tour per persone famose, ricordi lo scrittore cinese Fuo Jin Ming? Io ho organizzato il tour per lui e il suo team di scrittori e fotografi Lui doveva realizzare un diario di viaggio della Campania E io ho suggerito ecorganizzato il tour luoghi da visitare, e non solo, ho mostrato le nostre eccellenze gastronomiche ecc.”