Positano. Intervento dell’ambulanza sulla strada per Montepertuso. Traffico in tilt

E’ in corso un intervento dell’ambulanza in Via Mons. Saverio Cinque, strada che conduce a Montepertuso, frazione di Positano in Costiera Amalfitana.

Non è chiaro se c’è stata qualche colluttazione tra due veicoli o un malore. Cosa quasi certa è che è coinvolto un motorino.

Sul posto anche i vigili di Positano.

I paramedici stanno prontamente intervenendo, anche se, per colpa di mancanza di posto dove poter parcheggiare l’ambulanza, stanno intervenendo in strada.

Il traffico al momento è paralizzato.

Seguiranno aggiornamenti,