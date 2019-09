Positano, incontro con Al Costa: “Riproverò a portare Trump in Costiera” – ESCLUSIVA

Un incontro particolare questa mattina a Positano. Siamo riusciti a scovare, grazie anche all’aiuto di Alfonso delle ceramiche LizArt di Praiano, il famosissimo medico statunitense Al Costa. Costa, ricordiamo, è proprietario di Villa Lilly, a Praiano, ed è molto legato alla Costiera Amalfitana. Parla un italiano perfetto ed è molto disponibile.

“Ho ancora parenti che abitano qui – ci ha detto – A Salerno, altri hanno una villa a Conca dei Marini… Sono ormai quasi venti anni che vengo qui, è il posto più bello del mondo”. Al ci ha rivelato che attualmente si sta interessando di tutt’altre cose rispetto alla medicina: “Sono un chirurgo, ma ora mi sono buttato sull’immobiliare. Le cose stanno andando molto bene negli States, il mercato è molto forte”.

Ma non è tutto. Come in molti già sapranno, Al Costa è un amico molto stretto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Proprio quest’ultimo, Costa ha cercato di portare nei territori della Divina. “Il prossimo 16 ottobre ci sarà una cena con il vostro premier Conte alla Casa Bianca e sarò presente anche io. Ho già provato in passato a portarlo in Costiera, ma purtroppo non è facile…Ma ci riproverò. Elezioni? Credo che Trump rivincerà”.

Già in passato Al Costa era riuscito a portare a Positano il neurochirurgo pediatrico più famoso al mondo, Ben Carson. Era arrivato nel 2016 proprio alla vigilia della sua investitura di Segretario nell’amministrazione Trump. L’anno precedente, invece, era stato in vacanza ad Amalfi.

Solo nella giornata di ieri, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio da New York si era detto “assolutamente d’accordo” col premier Conte sulla ricerca di una leadership italiana nella green economy con gli Stati Uniti. All’assemblea generale delle Nazioni Unite non era presente Trump, ma l’incontro con il premier italiano si terrà tra un paio di settimane.