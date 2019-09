Positano. Incidente stradale in località Tordigliano, auto si ribalta. Nessun ferito ma tanta paura

Positano. Intorno alle 18.00 di oggi si è verificato un incidente sulla Strada Statale 163 Amalfitana nei pressi di Tordigliano. Un’auto, proveniente da Positano in direzione Piano di Sorrento, ha perso improvvisamente il controllo e la vettura si è ribaltata su un lato. Tanta la paura per gli occupanti del mezzo ma fortunatamente nessun ferito. Alcune persone che in quel momento si trovavano a transitare sul luogo hanno immediatamente prestato aiuto riuscendo a rimettere l’auto in posizione ed accertandosi che le persone coinvolte non avessero riportato conseguenze. Non si conoscono i motivi che hanno provocato l’incidente ma potrebbe essere stato cagionato dall’alta velocità dell’auto o da una repentina manovra nel tentativo di evitare l’impatto con qualche altro mezzo.