Positano. Oggi, presso il ristorante “Mediterraneo”, c’è stata l’inaugurazione delle opere di Gianni Menichetti, l’artista di origini toscane che da decenni vive a contatto con la natura nel verde del Vallone Porto. Gianni è un artista completo perché, oltre al disegno ed alla pittura, ama scrivere poesie. Un animo puro e sensibile, come solo gli artisti sanno essere. La sua scelta di vivere lontano dalla civiltà lo ha portato a dedicarsi con ancora più intensità alla sua arte e le opere che ne scaturiscono sono di una bellezza e di una delicatezza unica. Vi invitiamo sinceramente a visitare la mostra per conoscere da vicino la realtà di Gianni e siamo sicuri che non ve ne pentirete perché vi sentirete in un attimo trasportati in una realtà diversa e magica. La mostra resterà aperta fino al 29 settembre.

