POSITANO GRANDE EVENTO AI GALLI . L’ISOLA INVASA DA ARABI MILIARDARI PER UNA MATRIMONIO PAZZESCO

Anteprima . Positano, Costiera amalfitana. Oggi sabato 14 settembre 2019, sull’isola de Li Galli di Giovanni Russo , quella che fu di Massine e Nureyev, un evento prestigioso e rilevante. Infatti sono circa 15 giorni che Antonio Guida, presidente di Arcolaio e curatore della elegantissima manifestazione Torre Turbolo Spettacoli a Massa Lubrense, sta organizzando un matrimonio tra un imprenditore di Pontecagnano ( Salerno ) e una donna araba.Impianti di luce e acustici, con tanti tecnici e soprattutto scenografie floreali di effetto. Da Nerano sono partite barche con una settantina di dipendenti di alberghi sorrentini che dovranno stare li per due giorni. Da Positano una navetta che ha portato persone sistemate negli alberghi di lusso a cinque stelle andrà avanti e indietro tutta la notte ( nella foto la celebre Apollo dei Di Leva ) . Al momento bocche cucite per riservatezza e segretezza. Dal porto di Nerano un via vai continuo di apparecchiature e tecnici, da quello di Positano in Costa d’ Amalfi gli ospiti tutti in bianco.