Positano, grande emozione per Vittorio Anastasio e la moglie Rosa: 65 anni di matrimonio!

Grandissimo traguardo per due persone tanto amate a Positano. Stiamo parlando di Vittorio Anastasio e la moglie Rosa, i quali quest’oggi, 15 settembre, hanno “raggiunto” le cosiddette nozze di pietra, ovvero ben 65 anni di matrimonio! Tanta felicità e commozione da parte dei figli Fortunata e Mimmo. Nelle immagini potete vedere la cerimonia di questa mattina alla Chiesa Nuova.

L’anniversario di matrimonio è un evento importante che va celebrato ogni anno: un modo per ricordare un amore che è sempre “acceso” nei confronti della propria dolce metà. Ci sono dei traguardi più significativi, che possono essere festeggiati in diverse maniere, come con il rinnovo dei voti, un bell’abito da sposa e bomboniere, e altri che seppur meno importanti sono degni di essere ricordati. L’unione di due persone, che si impegnano a condividere il resto della loro vita, non è una scelta semplice o scontata: è un atto d’amore che merita di essere riconosciuto. Ricordiamo che i primi a festeggiare l’anniversario di nozze furono i popoli che abitavano la Germania medievale: quando una coppia raggiungeva i 25 anni di unione, i due sposi venivano omaggiati dai parenti con corone d’argento; per i 50 anni con corone d’oro.

Pare che sia stata la scrittrice statunitense Emily Post, quasi cento anni fa, ovvero nel 1922, ad associare ad ogni anno di nozze un materiale differente, partendo da quello più comune in casa, ovvero la carta. Per Vittorio e Rosa si parla di nozze di pietra.

Tantissimi auguri!