Positano Festa del Pesce , quasi trent’anni di magia a Fornillo. La Woodstock della Tamorra in Costa d’Amalfi

Positano, Costiera amalfitana. Si riscaldano i motori per la XXVIII edizione della Festa del Pesce a Positano, che si terrà sabato 28 settembre nella meravigliosa spiaggia di Fornillo, fra le dieci più belle del mondo per Tripadvisor.

Fornillo non solo è uno dei luoghi più incantevoli del globo, ma , da quando c’è Paolo Marrone , Voice dei Sonacore, fra gli organizzatori, sta diventando la Woodstock della Tamorra in Costa d’Amalfi

E’ giunta alla sua 28esima edizione la “Festa del Pesce” che si svolge come di consueto l’ultimo sabato di settembre sulla spiaggia di Fornillo a Positano, ma molti non sanno che la prima edizione si fece alla Chiesa Nuova , ne parleremo a breve…

Anche quest’anno presenta un programma ricco di novità: il menu degli spazi espositivi gastronomici sarà composto da piatti tipici della zona e la serata sarà accompagnata da musica live. Una festa in cui si potranno gustare piatti tradizionali di pesce come tubetti e totani, frittura di paranza, pennette alici e noci, fantasia di mare allo scoglio e il kepurp ossia il kebab di polpo.

“A’ Paranza ro’ Tramuntano” aprirà alle 17.00 l’evento tra i vicoli di Positano gli ospiti sul molo, verso l’imbarco, dove si potrà bere un’ottima sangria prima di raggiungere la spiaggia di Fornillo sulle imbarcazioni messe a disposizione dagli organizzatori. Ad allietare l’atmosfera ci saranno diversi gruppi di musica popolare che con le loro interpretazioni trascineranno, in un’atmosfera allegra e leggera, tutti i partecipanti a ballare in spiaggia. Un autentico beach party che inizierà al calar del sole per concludersi a notte fonda con lo splendido spettacolo della Torre di Fornillo illuminata che chiuderà la festa. Dal giorno precedente i turisti potranno partecipare a uno stage di pulitura del pesce, affiancando gli organizzatori mentre “scapizziano” alici, tagliano calamari e squamano triglie sulla banchina della torre di Fornillo per vivere un’atmosfera unica

Foto: Giuseppe Di Martino