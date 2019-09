Fantastica Tiffany Romano. La “sopresa” dell’organizzazione è stata l’entrata in scena della nostra “Drak Queen” che ha entusiasmato la Feste del Pesce a Positano in Costiera amalfitana. Una spiaggia strapiena a ballare e cantare e Tiffany a fare da mattatrice per una serata senza precendenti in Costa d’Amalfi.

Di Jackie , Tiffany Romano, hanno parlato in molti . Stasera ha davvero spaccato, crediamo una serata memorabile e unica . Di lui hanno scritto tanto…

Prendete le atmosfere del cafè chantant, del balletto e del musical, fondeteli in una Drag Queen ed otterrete Tiffany Romano, vincitrice di Miss Drag Queen Italia nel 2008 e Miss Drag Queen Galà nel 2009. E non è difficile capire all’origine di tanto successo cosa ci sia.

In ogni sua performance l’aspetto coreografico è fondamentale, facendosi talvolta accompagnare da un buon numero di ballerini. A questi fonde poi momenti di pura teatralità, completando il tutto. E di tanto in tanto sceglie di scatenarsi nelle atmosfere del pop contemporaneo, avvicinandosi ai gusti dei giovani e delle attuali serate LGBT.

Perché tra le sue tante capacità c’è quella di intrattenere, coi propri movimenti, ampie fasce di spettatori, diversificati per età. Insomma il suo vero obiettivo è quello di essere una perfetta intrattenitrice. Irriverente, frizzante, vittima prediletta del suo modo di essere il pubblico, sempre compiaciuto e divertito per ciò.

Poco dopo il suo debutto viene chiamata come Drag Queen Resident da realtà fondamentali quali il Muccassassina di Roma, il Ducati Caffè, il Glamorize e il Gloss. Inoltre viene selezionata per entrare a far parte del cast di uno spettacolo teatrale di grande importanza.

Parliamo del cult degli anni ’80/’90 “Il Vizietto – La Cage Aux Folles” diretta da Piparo su coreografie di Goodson. Sempre a teatro è chiamata a recitare in “La banda della Magliana dalla A alla S” diretta da Giacomozzi.

Perché per lei il palcoscenico è un habitat naturale che cambiando nella forma, non muta mai nella sostanza. L’importante è il contatto diretto col pubblico, mai perso in tutti questi anni di carriera.

Tutti i risultati ottenuti, maturati in questi anni di esperienza, fanno in modo infine che le si aprano le porte del Drag Factor Lazio. Viene infatti scelta come tutor, ruolo che ricopre ormai da diversi anni. Teatro, serate, concorsi, una vita di performance, coreografie scatenate e personaggi interpretati, tutto senza mai perdere la genuinità che le consentì, la prima volta, di salire sulle tavole del Miss Drag Queen Italia.

Intanto col tempo le collaborazioni aumentano a dismisura. Lavora con realtà importanti quali Circo Nero, Padova Pride Village, Gay Village, Africana e Music on the Rocks. Con quest’ultime si rende vera protagonista della stagione estiva della costiera amalfitana.

Viene notata da diversi autori televisivi che alla fine le permettono di vivere delle esperienze anche sul piccolo schermo. Prende infatti parte ad una puntata del Chiambretti Supermarket, andato in onda su Canale 5 e Si Può Fare su Rai Uno.