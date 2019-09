Positano, fantastico Nino Lucibello: quarto posto assoluto nello slalom di Ottaviano

Il Positanese Antonino Lucibello, nonchè titolare di Lucibello Boat, ha portato in alto il nome del suo team Scuderia Vesuvio, a bordo della sua vettura Radical SR4 della Suzuki. Come sempre il grande pilota Lucibello in prima fila per la sua squadra in questa gara mozzafiato. Nino si è piazzato al quarto posto, totalizzando 113,44 punti nella classifica assoluta della gara di slalom tenuta ad Ottaviano, come memorial in onore di Marco Casillo, il pilota deceduto.

Complimenti dallo staff di Positanonews, per un vero campione che regala tanti successi e soddisfazioni alla sua Positano.