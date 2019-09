Positano. Domani inizia l’anno scolastico, il messaggio della Dirigente Scolastica prof.ssa Stefania Astarita

Positano. Inizia domani un nuovo anno scolastico e l’augurio che sento di fare a tutti è che l’intera comunità educante possa lavorare proficuamente per favorire la crescita umana dei nostri alunni, nel segno del dialogo e del confronto costruttivo, del rispetto delle diversità e dell’inclusione.

La scuola è la palestra del futuro e la formazione del pensiero critico, oggi, è una priorità assoluta per insegnare ad essere liberi e responsabili.

Gettiamo i semi della società di domani e siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo, per garantire il bene comune, la giustizia e la solidarietà, a partire dal benessere e dalla serenità dei nostri piccoli, condizione indispensabile per perseguire il successo formativo e la maturazione delle competenze.

Sono certa che anche questo anno scolastico sarà foriero di piccole, grandi soddisfazioni, grazie alla sinergia con le famiglie e con i Comuni di Positano e Praiano, sempre presenti e pronti a supportare la scuola.

E allora buon anno scolastico a tutti, ai docenti, al personale ATA, alle famiglie, ma soprattutto ai protagonisti della scuola, a coloro ai quali passiamo fiduciosi il testimone del futuro: auguri ai nostri alunni!

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Astarita