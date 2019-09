Positano, il curioso caso di Google Maps e i turisti “ingannati”

Un caso davvero curioso che riguarda Positano. Sono arrivate diverse segnalazioni, in primis da parte di operatori turistici, che lamentano un bug del programma. Più che gli operatori, sono i turisti che si stanno lamentando. Sostanzialmente, Google Maps “inganna” per così dire, i turisti che arrivano per la prima volta in alcuni alberghi del paese, costringendoli a raggiungere gli hotel attraverso strade e giri particolari. Perché? Semplicemente perché non vengono considerate alcune strade come possibilità per raggiungere la loro meta.

La cosa succede particolarmente con le strutture alberghiere della zona di Fornillo, in via Pasitea. Maps porta i turisti alla spiaggia e da lì “consiglia” loro di salire attraverso le scale per raggiungere gli alberghi. Ciò porta i malcapitati a salire decine e decine di scale, carichi di bagagli, spesso molto pesanti. Questo capita anche con turisti di una certa età, i quali non dovrebbero essere soggetti a sforzi di questo tipo. Insomma, una piccola emergenza Google Maps, se così la possiamo chiamare, che ha portato diversi operatori del posto ad attivarsi: è stata, infatti, già inviata una segnalazione a Google per cercare di risolvere questo problema.

