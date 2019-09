Positano conquista la scrittrice Jessica Brody: “Meravigliosa come una cartolina”

La scrittrice Jessica Brody si sta regalando qualche giorno di vacanza a Positano ed è rimasta affascinata dalla sua bellezza definendo la città “meravigliosa come una cartolina”. Jessica ha cominciato a scrivere giovanissima, aveva praticamente solo 7 anni quando ha scoperto il suo amore per la scrittura. Ed ora è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Pur essendo molto giovane ha pubblicato già molti romanzi per ragazzi ed adulti ma il vero successo è arrivato con la saga di “Violet”. I suoi libri sono pubblicati e tradotti in oltre venti paesi stranieri. La scrittrice divide il suo tempo tra Los Angeles e Colorado ma appena può “stacca la spina” e si concede qualche giorno di relax allo scoperta di nuovi posti e questa volta la scelta è caduta sulla splendida Positano. E chissà che la città verticale non possa ispirare qualche suo romanzo.