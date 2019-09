Positano, cominciati i preparativi per la feste del Pesce: oggi e domani attesi tanti volontari

Cresce l’attesa a Positano per la ventottesima edizione della tanto amata Festa del Pesce. E, nonostante il tempo, gli organizzatori sono già super indaffarati nei preparativi. Sono tantissimi i volontari che tra oggi e domani possono aggregarsi e rendersi protagonisti per questa festa che ogni anno attira migliaia e migliaia di turisti e di curiosi in generale. La pagina Facebook ufficiale dell’evento è sempre aggiornata e i social media manager sono disponibili sempre a dare informazioni utili.

Anche questa edizione dell’evento, come accade ogni anno ormai, si terrà l’ultimo sabato di settembre; l’appuntamento quindi è previsto per il giorno 28 sulla splendida spiaggia di Fornillo.

Ovviamente, la festa è caratterizzata da piatti tradizionali a base di pesce e il menù fa già venire l’acquolina in bocca: al costo di 5 euro l’una, è possibile trovare nei vari stand diverse pietanze come tubetti con i totani, ovvero pasta corta condita con sugo di pomodoro e pezzettini di totani; mezzani al profumo di alici, la novità di quest’anno, con la quale abbiamo voluto esaltare un prodotto d’eccellenza della nostra costiera, ovvero la colatura di alici di Cetara; totani e patate, preparati da una ventina di ristoranti di Positano in modo da creare una tipologia di ricette e sapori sempre diversi, frittura di paranza, il piatto più classico e richiesto della festa preparato con alici, gamberetti e calamari fritti al momento, Kebab di polpo, frutto della sapiente e originale ricetta di cuochi napoletani. Si tratta di Polpo bollito con aromi e conservato in frigo misto a gelatina in modo da poter poi essere affettato proprio come il kebab e servito con diversi tipi di salse e riso.

Completano il menu il babà al limoncello fornito da una rinomata azienda di Positano al costo di 3,00 € il bicchiere, che contiene 3 mini babà e la granita di limone, al prezzo di 2,00 € il bicchiere. preparata da una famiglia positanese che fa questa specialità ormai da tre generazioni utilizzando veri limoni della costiera. Il tutto accompagnato da vino aglianico e falanghina servito freddo al prezzo di 1,00 € al bicchiere. Chi volesse altri tipi di bevute, acqua compresa, può acquistarli a parte sugli stabilimenti balneari e nei ristoranti della spiaggia.

Ma non solo cibo. Ad allietare l’atmosfera ci saranno infatti diversi gruppi di musica popolare che con le loro interpretazioni trascineranno, in un’atmosfera allegra e leggera, tutti i partecipanti a ballare in spiaggia. Un vero e proprio “beach party” che comincerà al calar del sole per concludersi a notte fonda con lo splendido spettacolo della Torre di Fornillo illuminata che chiuderà la festa.