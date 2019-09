Positano, cena da Chez Black per l’attrice americana Condola Rashad

Anche la bellissima attrice americana Condola Rashad ha deciso di passare alcuni giorni di relax in Costiera Amalfitana, per la precisione a Positano. Sono tantissimi i vip che stanno affollando la Divina questo settembre e Condola è una di questi. Nella serata di ieri ha cenato al noto ristorante Chez Black.

Figlia dell’attrice Phylicia Rashād (celebre per il ruolo televisivo di Claire Robinson, la moglie del protagonista Cliff nella sitcom di successo degli anni ottanta I Robinson) e di Ahmad Rashād, ex giocatore di football americano, Condola Rashād si è laureata al California Institute of the Arts nel 2008. Nel 2009 è stata nominata al Tony Award per la sua interpretazione in Stick Fly e ha vinto il Theatre World Award (categoria Best Debut Performance in the Off-Broadway), oltre a ricevere una nomination al Drama Desk Award.

Sul piccolo schermo debutta nello stesso anno, in un episodio della fortunata serie The Good Wife; è il primo di una serie di ruoli in serie TV, tra cui spiccano la partecipazione nel cast principale di Smash e di Billions (nel ruolo di Kate Sacher). Ha partecipato nel 2012 a Steel Magnolias, film TV remake di Fiori d’acciaio, commedia drammatica del 1989 di Herbert Ross, nel ruolo di Shelby, che nell’originale era di Julia Roberts. Sul grande schermo si segnala la partecipazione a Money Monster – L’altra faccia del denaro di Jodie Foster (2016). È apparsa al fianco di Queen Latifah nel ruolo della figlia nel remake televisivo di “Steel Magnolias” (Fiori d’acciaio) del 2012 e quest’anno ha recitato assieme a Cicely Tyson in Trip to the Bountiful. Attualmente interpreta il ruolo di Giulietta in una produzione di Romeo e Giulietta con Orlando Bloom.