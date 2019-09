Positano. I Carabinieri vegliano sulla collettività grazie anche al nuovo scooter in dotazione

Positano, costiera amalfitana. Ci sentiamo di ringraziare apertamente i Carabinieri della locale stazione per il continuo lavoro di sorveglianza a tutela della sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti. La realtà di un paese come Positano diventa molto complessa durante l’estate quando aumenta notevolmente il numero delle persone presenti e questo facilita i malintenzionati. Ma le forze dell’ordine non abbassano la guardia e proprio oggi ad esempio, come descritto dettagliatamente in un altro nostro articolo, sono riusciti a fermare e denunciare un 41enne rumeno che all’inizio di agosto aveva rubato oggetti d’oro e denaro nell’abitazione di un’anziana del posto. Ed ora i Carabinieri di Positano riescono a muoversi anche più velocemente per le stradine grazie al nuovo scooter in dotazione. E noi ci sentiamo più tranquilli certi del loro continuo operato a tutela della collettività.