Positano, avviso agli utenti. Problemi con la ricezione fatture Ausino per il cambio del civico. Ecco chi contattare

Positano, Costiera Amalfitana. L’Ausino, con un comunicato stampa, informa a tutti coloro che hanno cambiato il civico e non hanno ricevuto le bollette per il servizio idrico, che sono stati messi a disposizione un numero o una mail per comunicare eventuali modifiche dell’indirizzo di abitazione e la richiesta di invio dei duplicati delle fatture non ricevute.

Ecco il comunicato:

A causa del mancato recapito di un significativo numero di fatture (bollette), con allegati bollettini di pagamento del servizio idrico integrato, l’AUSINO SPA ha attivato dei servizi alternativi dedicati, per comunicare con il nostro personale , per segnalare il disservizio. per operare le eventuali modifiche di recapito e per ricevere i duplicati.

Si invitano gli utenti interessati a telefonare il seguente numero 089 4454796 o inviare una mail all’indirizzo recapitobolletta@ausino.it