Positano. Auguri a Luigi Miranda e Mara Esposito per la loro promessa di matrimonio

Positano. Formuliamo i nostri più sinceri auguri a Luigi Miranda e Mara Esposito per la loro promessa di matrimonio. Un passo importante che li avvicina al giorno in cui pronunceranno il fatidico “Sì” che darà inizio alla loro vita insieme come marito e moglie coronando un sogno d’amore che li ha portati oggi a pronunciare la loro promessa con il mare a fare da sfondo a questo momento così importante. Auguri Luigi e Mara affinché la gioia e la felicità che si legge oggi nei vostri occhi innamorati possa accompagnarvi per tutta la vita.