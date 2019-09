Positano, è arrivato lo street artist “Blub”: diverse opere sparse in città!

Una bellissima notizia. E’ arrivato a Positano, infatti, il grande steet artist fiorentino “Blub“. In città, infatti, sono state notate diverse sue opere, sparse un po’ dovunque: per adesso se ne contano almeno tre; una nei pressi della macelleria Cuomo, piazza dei Mulini, un’altra in via dei Mulini e un’altra ancora nei pressi di via Rampa.

Le opere di Blub sono davvero originali e uniche. Lo street artist toscano è tra gli artisti più in voga del momento. Le sue opere si legano al concetto di “arte che sa nuotare”: in genere vengono raffigurati personaggi famosi (registi, attori, calciatori, maestri dell’arte o della musica) o opere d’arte celebri ritratti come se stessero sott’acqua, ovvero con maschera da sub, occhialetti e bollicine. Sono stati “omaggiati” personaggi come Dante Alighieri, Freddy Mercury, e opere come la Gioconda, la Ragazza con l’orecchino di perla, la donna con l’ermellino, e la Nascita di Venere.

Un’idea originale e divertente che è piaciuta subito un po’ a tutti. Il suo intento, come ha spesso rivelato, è quello di rendere pubblica e accessibile a tutti l’arte, in modo tale da avvicinarla quanto più possibile alle persone, solo in questo modo l’opera può trasmettere qualcosa a tutti. Il suo profilo Facebook ufficiale recita: “Con l’ acqua alla gola?! No problem… l’Arte Sa Nuotare!”. Blub realizza i suoi lavori in acrilico, prevalentemente su superfici metalliche (spesso e volentieri sportelli del gas o dell’elettricità che si trovano per le strade).

Come rivela il suo profilo ufficiale Instagram, dove Blub è molto attivo (e conta circa 25 mila followers), l’artista è stato a Napoli per diversi giorni ad agosto e non ha mancato di far visita alla Costiera Amalfitana, lasciando un segno indelebile del suo passaggio e regalando alcune opere alla nostra amata Positano. E noi non possiamo fare altro che ringraziarlo.