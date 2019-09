Positano come arrivare a Fornillo dove si tiene la Festa del Pesce

Positano, Costiera amalfitana come arrivare a Fornillo dove si tiene la Festa del Pesce XXVIII festa del pesce Positano. Come arrivarci.

Buondì a tutti gli amici della festa, il 28 settembre si avvicina e molti ci chiedono informazioni dettagliate su come raggiungere il luogo della festa, ovvero la spiaggia di Fornillo a Positano.

Cominciamo col dire che a Positano si arriva tramite la statale 163 costiera amalfitana sia venendo dalla direzione Napoli che da Salerno. Importantissimo; chi viene dalla direzione Napoli, troverà lungo il cammino numerosi cartelli che segnalano la strada chiusa per Positano. NON TENETENE CONTO, la strada è ufficialmente chiusa per la caduta circa un mese fa di pietrisco sulla strada, in realtà sono state apposte delle barriere su metà carreggiata che consentono il transito sull’altra metà.Scartate a priori la possibilità di arrivare con mezzi pubblici, sia via terra che via mare, in quanto potete giungere a Positano, ma non tornare perchè le ultime corse di questi mezzi partono a festa appena iniziata. Dovete quindi optare per auto o moto e trovare posto nei vari parcheggi a pagamento intorno a piazza dei Mulini, che però tendono a riempirsi abbastanza velocemente. In alternativa potete provare a trovare posto fuori Positano lato sponda e da li raggiungere a piedi piazza dei Mulini. Una volta a piazza dei Mulini bisogna percorrere il tratto pedonale di via dei Mulini fino al molo d’imbarco della spiaggia Grande. Ci vogliono circa 10 minuti. Qui avete due opzioni o imbarcarvi sulle navette gratuite o raggiungere la spiaggia di Fornillo tramite la stradina pedonale Via Positanese d’America. In entrambi i casi in 10 minuti sarete alla Festa. Allego una mappa artigianale per rendere meglio l’idea.