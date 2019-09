Arrivano i New Jersey sulla statale che porta a Positano. A Tordigliano si pensa ancora alla chiusura della SS163 in seguito ad un’ulteriore ritrovamento di pietrisco sul manto stradale, segnalato questa notte in tempo reale da Positanonews. In questo momento vi è in corso un incontro tra i funzionari del Comune di Positano, Vico Equense e del personale ANAS.

La chiusura della statale amalfitana sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana.

Abbiamo consigliato sin dall’inizio di organizzarsi con dei controlli sulla strada tramite protezione civile, forze dell’ordine o vigilantes, come nel caso di Ravello, ovviamente in base alle competenze dei comuni interessati.

La strada è sicuramente a rischio ma seguiranno aggiornamenti da Positanonews.