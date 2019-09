A Positano , Amalfi e Capri Phylicia e Condola Rashad Le attrici che sono state protagoniste di molti film e serie tv di successo

Phylicia Rashad nella sua lunga carriera è stata protagonista di film come: Cosby, Creed, Ghostwriter, Empire e moltissimi altri.

Condola Rashad ha ricevuto tantissimi premi, in particolare per i film Stick Fly, The Trip to Bountiful, Sex and the City 2.

“Qui mi sento come a casa mia” , dicendo di Positano , come tanti hanno apprezzato la Costiera amalfitana , i sapori, i saperi, la bellezza. Uno dei posti piu belli del mondo.