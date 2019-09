Positano, alla festa del pesce la sorpresa di Jacky “Tiffany” Romano

L’artista Jacky Romano in arte Tiffany, con grande scalpore e sorpresa, si è esibita alla spiaggia di Fornillo, alla Festa del Pesce. Tiffany con la sua esperienza di intrattenitrice ha coinvolto i presenti a Positano per l’evento gastronomico, con il suo ormai famoso spettacolo “Drag Queen”, sulle note della meravigliosa Gloria Gaynor con I will survive e Never can say goodbye. Quindi possiamo dire che Tiffany è stata proprio la cosiddetta ciliegina sulla torta per una serata già positiva di per sé.

In ogni sua performance l’aspetto coreografico è fondamentale, facendosi talvolta accompagnare da un buon numero di ballerini. A questi fonde poi momenti di pura teatralità, completando il tutto. E di tanto in tanto sceglie di scatenarsi nelle atmosfere del pop contemporaneo, avvicinandosi ai gusti dei giovani e delle attuali serate LGBT. Perché tra le sue tante capacità c’è quella di intrattenere, coi propri movimenti, ampie fasce di spettatori, diversificati per età. Insomma il suo vero obiettivo è quello di essere una perfetta intrattenitrice. Irriverente, frizzante, vittima prediletta del suo modo di essere il pubblico, sempre compiaciuto e divertito per ciò. – Questo è quanto pubblicato su Drag Queen magazine