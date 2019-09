Positano-Agerola. L’ennesimo incidente sul Sentiero degli Dei, che collega Agerola con la frazione di Nocelle e che ogni giorno viene percorso da tantissime persone desiderose di vivere un’esperienza unica e di poter ammirare il panorama mozzafiato. Purtroppo, però, sono tanti gli incidenti che ogni anno si registrano lungo il bellissimo sentiero, la maggior parte dovuti al fatto che in molti si avventurano senza il necessario equipaggiamento e senza una preparazione adeguata perché, pur non essendo un sentiero difficilissimo, non è comunque un percorso semplice e va affrontato con responsabilità e con tutte le attenzioni necessarie. E nel pomeriggio di oggi, verso le 17.30, si è verificato ancora un incidente ai danni di un escursionista che, a seguito di una caduta, ha riportato una frattura alla caviglia. Allertati immediatamente i soccorsi grazie anche all’elicottero che, dopo aver effettuato le operazioni di recupero del ferito, lo ha trasportato presso il campo sportivo di Montepertuso dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118 che lo ha trasferito presso l’ospedale di Castiglione per le cure e gli accertamenti del caso.